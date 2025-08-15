Beyaz Saray, Trump-Putin zirvesinden fotoğraf paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da kritik görüşmede buluştu.

Görüşme öncesinde Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı.

Karşılıklı jestlerin ardından ikili aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçti.

"BARIŞIN PEŞİNDE"

Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Trump-Putin zirvesi başladıktan kısa bir süre sonra paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentindeki zirve başlamadan önce çekilen fotoğrafına yer verildi.

İki liderin gülümseyerek çektirdiği fotoğrafın açıklamasında zirvenin teması olan "Barışın Peşinde" ifadesinin yanı sıra ABD ve Rusya bayraklarının emojileri yer aldı.

"ALASKA'DA TARİHİ ZİRVE"

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin'in havalimanına iniş yaptıktan sonra birbirlerini selamlamalarının ardından "Alaska 2025" yazılı platformda çektirdikleri fotoğrafı da paylaştı.

Bu fotoğrafın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska'da tarihi zirve." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

"ATEŞKES OLMAZSA MUTSUZ OLACAĞIM"

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.