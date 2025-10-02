Beyaz Saray, "Trump'ın Gazze planını" değerlendirdi: Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde, Gazze'de ateşkes planını açıklamıştı.

Trump'ın açıklaması sonrası gözler Hamas'tan gelecek yanıta çevrildi.

Bu kapsamda Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten yeni bir açıklama geldi.

ABD HAMAS'A NE KADAR SÜRE VERECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Fox News kanalında katıldığı bir programda, Trump'ın Gazze planına ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, söz konusu planı kabul edip etmemesine ilişkin ABD'nin Hamas'a ne kadar süre vereceğinin tamamen Trump'a bağlı olduğunu belirtti.

"HAMAS'IN BU PLANI KABUL ETMESİNİ UMUYOR VE BEKLİYORUZ"

Leavitt, Hamas'a tanınacak süre konusunda, "Bu, ABD Başkanı'nın çizmesi gereken bir kırmızı çizgi, eminim ki kendisi bunu yapacaktır. Bu kabul edilebilir bir plan. Hamas'ın bu planı kabul etmesini umuyor ve bekliyoruz, böylece ilerleyebiliriz." diye konuştu.