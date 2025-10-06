Beyaz Saray: Tüm taraflar Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda mutabık

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımın sona erdirilmesi için çabalar sürüyor...

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 20 maddelik Gazze planı ile ilgili olarak Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamada, "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz. ABD yönetimi Gazze planıyla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydetmek için yoğun çaba sarf ediyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, tüm tarafların Başkan Trump'ın planında hemfikir olduğu ve Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

HAMAS HEYETİ MISIR'DA

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı." ifadesi yer aldı.

Hamas ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini de duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevlendirdiği heyet de Pazartesi sabahı Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine hareket etmişti.