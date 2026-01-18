Hollanda’da lale mevsimi 'Ulusal Lale Günü' ile karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lale mevsiminin başlangıcını simgeleyen “Ulusal Lale Günü” etkinliği, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Müzeler Meydanı’nda gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydana gelen ziyaretçiler, çiçeklerle dolu alanda yoğunluk oluşturdu.

BU YILIN TEMASI: "ÇİÇEKTE BİRLİK"

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin ilgi gösterdiği etkinliğin bu yılki teması “çiçekte birlik” olarak belirlendi. Tema kapsamında, lalelerin insanlar arasında bağ kuran, duyguları harekete geçiren ve evrensel bir dil oluşturan sembolik yönüne vurgu yapıldı.

200 BİNDEN FAZLA LALE ZİYARETÇİLERE SUNULDU

Lale üreticileri tarafından sergilenen farklı renk ve türlerdeki 200 bini aşkın lale, ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlik alanında sıraya giren katılımcılar, kendilerine verilen keseleri rengarenk lalelerle doldurdu.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Her ziyaretçinin en fazla 10 lale almasına izin verilen etkinlikte, çiçekler arasında fotoğraf çektiren katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Meydan, gün boyunca adeta bir açık hava çiçek bahçesine dönüştü.

LALE, HOLLANDA EKONOMİSİNİN SİMGELERİNDEN

Ana vatanı Türkiye olan lale, Hollanda için önemli bir ekonomik değer olmayı sürdürüyor. Hollandalı üreticiler her yıl 4 milyardan fazla lale soğanı ekerken, bu üretimin yaklaşık yarısını yurt dışına ihraç ediyor.