Beyaz Saray'da 3. görüşme: Trump, Zelensky'i ağırladı

Dünyanın gözü Trump-Zelensky zirvesinde...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü.

KAPIDA KARŞILADI

Trump, Zelensky'i Beyaz Saray'da kapıda karşıladı.

Bu, Trump seçildiğinden bu yana iki lider arasındaki üçüncü görüşme...

ÖZEL KOSTÜMLE GELDİ

ABD Başkanı Trump, Zelensky'e, "Ceketini çok beğendim. Bence ceketiyle çok güzel görünüyor" dedi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Trump ve Zelensky beraberlerindeki heyetleri ile basının karşısına geçti.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşında çok insanın öldüğünü belirterek, "Başkan Zelensky de savaşın bitmesini istiyor, burada halletmeliyiz" dedi.

"ORTA DOĞU TAMAM, SIRA KİEV'DE"

Trump, konuşmasında, "Orta doğu tamam, sıra Kiev'de" ifadesini kullandı.

Donald Trump, sekiz savaşı da hallettiklerini belirterek, "Biz bu büyük savaşı da sona erdirmek istiyoruz. Bu dokuzuncu olacak. Bence bu savaşta da başarılı olacağız" diye konuştu.

"59 ÜLKE VAR İŞİN İÇİNDE"

Trump, Zelensky ile Putin görüşmesine ilişkin, "Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor" dedi.

Trump, Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.

"PUTİN'İ MÜZAKERE MASASINA OTURTMALIYIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise Trump'ın bu konuyu halledebileceğini düşündüğünü söyledi.

Zelensky, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Başkan Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek" dedi.

"TOMAHAWK ÇOK TEHLİKELİ BİR SİLAH"

Zelensky, toplantıda ABD'den istedikleri Tomahawk füzelerini dile getirdi, bunun üzerine Trump, "Tomahawklardan bahsedeceğiz. Biz bu füzelere ihtiyaç kalınmamasını tercih ederiz. Muhtemelen savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek" diye konuştu.

Zelensky ise "Tomahawklara karşılık ABD'ye drone sağlayabilir" dedi.

"Tomahawklar çok tehlikeli, inanılmaz silahlar" diyen Trump, "Bu büyük meseledir. Biz ülkemizi korumak için gereken şeyleri vermek istemiyoruz. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİN KONUŞMAK İSTİYOR"

Trump, Çin ile bir anlaşma olup olmayacağı sorusuna, "Olabilir. Çin konuşmak istiyor. Biz her iki tarafı lehine olacak bir anlaşma istiyoruz" dedi.

"İSPANYA CEZALANDIRILMALI"

ABD Başkanı Trump, NATO'ya verilecek katkı payı konusunda istenen oranı ödemeyeceğini açıklayan İspanya'ya da yüklendi, "İspanya NATO'ya sadık olmadı. İspanya'nın bu konuda cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ama buna karar verecek NATO'dur" ifadelerini kullandı.

"VEREBİLİRİM" DEMİŞTİ

Zelensky, bu ziyarette hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze talep edeceğini açıklamıştı.

Trump da Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin, "Kiev'e Tomahawk füzesi verecek misiniz?" sorusuna "Göreceğiz... Verebilirim" yanıtını vermişti.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Trump-Zelensky görüşmesi öncesi Washington-Moskova hattında da dün kritik bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski ile görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2.5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptı.

İki liderin görüşmesinin ardından hem Kremlin'nden hem Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

"Liderler temasta kalma konusunda anlaştı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için iki ülke hızlı bir hazırlık yapacak" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da görüşmenin Budapeşte'de yapılacağı işaret edildi.