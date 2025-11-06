Beyaz Saray’da bayılan CEO'ya Dr. Mehmet Öz müdahale etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede hızla yaygınlaşan zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürmek amacıyla Eli Lilly ve Novo Nordisk firmalarıyla yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

"İLAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRMEK ARTIK HAYAL DEĞİL"

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, ilaç fiyatlarını düşürmenin uzun yıllardır “imkânsız” olarak görüldüğünü belirterek, “Biz bunu gerçekleştirdik, bundan dolayı son derece mutluyum.” dedi.

Trump, ABD’de aynı ilaçların diğer ülkelere göre katbekat pahalı satıldığını vurguladı. Yeni anlaşmayla birlikte bazı zayıflama ilaçlarının fiyatının 50 dolara kadar düşeceğini açıkladı.

"MİLYONLARCA AMERİKALI, ARTIK BU İLAÇLARA ULAŞABİLECEK"

Trump, fiyat indiriminin özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını ifade ederek, “Milyonlarca Amerikalı artık bu ilaçlara daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek.” diye konuştu.

OVAL OFİS'TE BEKLENMEDİK AN: DR. MEHMET ÖZ MÜDAHALE ETTİ

Basın toplantısı sırasında Eli Lilly CEO’su David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay aniden fenalaştı.

Bilincini kaybederek yere düşmek üzere olan Findlay’e Dr. Mehmet Öz hızla müdahale etti. Öz, Findlay’i yere düşmeden yakalayarak kontrollü şekilde yere yatırdı.

Olayın ardından Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını aniden sonlandırarak, basın mensuplarını salondan çıkardı.