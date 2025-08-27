Beyaz Saray'da Gazze zirvesi

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırı ve işgal planını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da Gazze konulu bir zirveye başkanlık edecek.

Toplantıya dair detayları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff açıkladı.

Witkoff, konuya ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.

"KAPSAMLI BİR TOPLANTI"

Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Witkoff, bu konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

"YIL SONUNDAN ÖNCE SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ı Washington'da ağırlaması ve ikili arasındaki görüşmelerin Gazze odaklı olması bekleniyor.