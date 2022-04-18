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    Beyaz Saray'da Paskalya etkinliği düzenlendi

    Biden çifti, binlerce çocuğun katıldığı etkinlikte yumurta yuvarladı.
    • 18.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:06
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    Beyaz Saray'da Paskalya etkinliği düzenlendi

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

    "Yumurta yuvarlama" etkinliği sırasında Başkan Biden'a, eşi First Lady Jill Biden eşlik etti.

    Çocuklarla yumurta yuvarladı

    Biden çiftinin, İngilizce "yumurta (egg) ve "eğitim (education)" kelimelerinin birleşiminden oluşan "EGGucation" temasıyla düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

    Yağmur nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir konuşma yapan Biden çifti, ardından çocuklarla yumurta yuvarladı.

    Hikaye kitabı okudular

    AA'nın haberine göre; törenin ardından Jill Biden, geleneksel olduğu üzere çocuklara hikaye kitabı okudu.

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