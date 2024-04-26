iPhone’daki bu delik bakın ne işe yarıyor iPhone telefonlarda arka kameraların yanında bulunan küçük deliğin yapılış amacı merak uyandırdı. Bu deliğin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte bu deliğin yapılış amacı...

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Günlük hayatımızda sıkça gördüğümüz ancak gerçek amacını bilmediğimiz şeyleri sizler için derlemeye devam ediyoruz.

Hergün kullandığımız ancak ne işe yaradığını bilmediğimiz birbirinden ilginç bilgileri araştırarak sizlerle paylaşıyoruz.

iPhone telefonların arka kameralarının yanında küçük bir delik bulunmaktadır.

Kimileri için bu sıradan bir detay gibi görünsede bazıları bu deliklerin ne işe yaradığını merak ediyor.

Peki, bu küçük deliklerin yapılış amacı ne? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Arka kameraların yanında bulunan bu küçük delik siz arka kamerayı kullanırken devreye giren bir mikrofondur.

Kamera yanıdaki bu mikrofonun görevi telefonun etrafınızdaki sesleri algılamasına yardımcı olmaktır.