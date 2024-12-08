Beyaz Saray'dan Beşşar Esed açıklaması: Halkına baskı uyguladığı için bu durumda

AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuştu.

"ESED, HALKINA KARŞI VAHŞİ VE BASKICI DAVRANDI"

Suriye'deki gelişmeleri incelerken iki önemli hususa dikkati çekmek gerektiğini aktaran Sullivan, "Bunlar iki sebepten ötürü oluyor. Birincisi Esed, halkına karşı vahşi ve baskıcı davrandı. Onlara daha iyi bir gelecek ve hayat sağlama konusunda uzlaşıcı davranmadı. Suriye halkı artık bıktı." dedi.

Jake Sullivan, ikinci sebebin ise Esed'in geleneksel destekçileri olan İran ve Rusya'nın zayıf ve dikkati dağınık olduğu için Esed'i "çıplak bıraktığını" kaydetti.

Esed rejimi güçlerinin de "içinin oyulduğunu" ifade eden Sullivan, rejim karşıtı güçlerin daha önce hazırlık yaptığının farkında olduklarını, halihazırda görülen hız ve boyutun temel nedeninin Esed rejiminin destekçilerinin güçsüz olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Sullivan, ABD'nin temel öncelikleri arasında DEAŞ'ın tekrar canlanmasını engellemek ve bölgedeki dost ülkelerin güçlü ve güvende olmasını sağlamak olduğunu aktardı.

ABD'nin, aynı zamanda siviller açısından insani bir faciayı engellemek istediğini kaydeden Sullivan, bu çerçevede bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.