Beyaz Saray’dan Grönland çıkışı: Askeri güç kullanımı seçeneği masada

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki tepki çeken açıklamaları sonrası bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi.

Trump’ın Grönland’a verdiği stratejik öneme atıfta bulunan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump, Grönland'ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir." dedi.

"ABD ORDUSUNU KULLANMAK DA HER ZAMAN BAŞKOMUTANIN ELİNDE OLAN BİR SEÇENEK"

Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti.

"Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı’na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

DANİMARKA VE GRÖNLAND YÖNETİMLERİNDEN TRUMP'A TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ı Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok." açıklamasında bulunmuştu.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump’ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca." tepkisini göstermişti.