Venezuelalı vatandaştan Donald Trump'a 'Nicolas Maduro' desteği

Dünya, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonu konuşuyor...

ABD yönetimi, Venezuela'nın başkentine saldırı düzenlemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonuyla kaçırmıştı.

NICOLAS MADURO'YA DESTEK

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldığı operasyonundan sonra dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseldi.

Venezuela'nın başkenti Karakas kent merkezinde de binlerce kişi, ABD'nin cumartesi gece operasyonuyla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri düzenlemişti.

DONALD TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Öte yandan, Maduro'ya destek verenler kadar Donald Trump'a gerçekleştirdiği operasyon için teşekkür edenler de oldu.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun ABD Başkanı Trump ve yönetimine "yasaları uygulamadaki kararlılık ve tutarlılıkları" için teşekkürü sonrası Venezuelalı vatandaşlardan da "Trump'a destek" açıklaması geldi.

DANS EDEREK O ANLARI KAYDA ALDI

Bu kapsamda Venezuelalı bir vatandaş, Donald Trump’a Maduro’yu operasyonla yakalatıp alıkoyduğu için dans ederek teşekkür etti.

O anları kayda alarak sosyal medyada yayınlayan vatandaş, şu sözleri not düştü:

Size inandık, sözünüzü tuttunuz.



Diktatörü ABD’ye götürdüğünüz için minnettarız.

TRUMP'TAN MADURO'YA: "DANSIMI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI"

Venezuela Devlet Başkanı'nın ülkesinden kaçırıldığı operasyonla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun kendi dansını taklit etmeye çalıştığını söylemişti.

Trump, "Şiddet yanlısı bir adam! Dansımı taklit etmeye çalıştı." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.