ABD'de ICE polisi şiddetine karşı büyük çaplı protestolar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından vurulan Amerikan vatandaşının ölümü, toplumsal tepkilere yol açtı.

RENEE GOODE'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Minneapolis kentinde kaçak göçmenlere karşı düzenlenen bir operasyonu izlediği ve polis talimatlarını dinlemediği söylenen Renee Goode adındaki Amerikan vatandaşı, ICE polislerince vurularak öldürüldü.

TOPLUMUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Suratından vurulan genç kadına tıbbi müdahalenin kısıtlanması ve olay yerinde ölmesi, hükümete ve halihazırda tartışmalı bir konumda olan ICE polislerine karşı toplumsal tepkilere neden oldu.

ABD BAYRAĞI YAKILDI

Olay yerinde toplanan vatandaşlar, ülkelerinin yönetimine tepkilerini göstermek için sembolik olarak ABD bayrağını yakma eyleminde bulundu.

POLİSE KAR TOPU ATILDI

Polislere müdahale eden ve fiziksel münakaşaya giren bazı vatandaşlar ise kar topu atarak tepkilerini ifade etti.

POLİS ARABALARINA SALDIRI

ICE polisinin arabalarının önünü kesen vatandaşlar, arabaya elleriyle vurarak ve kar topu atarak saldırılarda bulundu.

BİBER GAZI SIKILDI

Vatandaş ile polisin birbirine girdiği kargaşada polis, biber gazı kullanarak vatandaşlara müdahale etti.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, olay hakkında yaptığı açıklamalarda, durumun üzücü olduğunu fakat polislerin nefsi müdafaa gerçekleştirdiğini ve vurulan kadının bir provokatör olduğunu belirtti.

Trump, ICE polislerinin ülkeyi korumak için çalıştığını dile getirirken olayın sorumlusunun, "radikal sol" olduğunu söyledi.

BÜYÜK ÇAPTA PROTESTOLAR GELİYOR

Toplumun önemli bir kesimi, ICE uygulamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından oldukça rahatsız.

Renee Goode'un öldürülmesinin bir fitili ateşlemesi ve büyük çapta protestolara yol açması bekleniyor.

EYLEM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILIYOR

X sosyal medya platformunda paylaşılan bazı görüntüler, eylemlerin çoktan kapsamlı hale geldiğini gösteriyor.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ŞEHİR

Minneapolis'in, 2020 yılında Amerikalı siyahi vatandaş George Floyd'un öldürüldüğü kent olması gelecek protesto beklentilerini artırıyor.

Floyd'un ölümünden sonra Minnesota başta olmak üzere ABD'nin dört bir yanında 'Black Lives Matter' ('Siyah Hayatlar Önemlidir') protestoları ve isyanları patlak vermişti.