Beyaz Saray'dan İran açıklaması: İsrail'e füze saldırısı düzenleyecekler Beyaz Saray'da görev yapan bir yetkili, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı istihbaratını elde ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi

İsrail ve İran arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

İsrail'in Orta Doğu'da gerçekleştirdiği katliamlarla her gün yüzlerce sivili katlediyor.

İsrail ordusunun kanlı saldırıları sürerken, gözler İran'ın vereceği karşılıklara çevrildi.

İki ülke arasındaki gerginlik sürerken Beyaz Saray yetkilisinden İran ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

"İRAN FÜZE SALDIRISI YAPMAYA HAZIRLANIYOR"

Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın İsrail'e füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler aldıklarını belirtti.

İsmini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin, olası saldırı karşısında İsrail'in savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediklerini bildirdi.

İSRAİL'İN KARA OPERASYONU SÜRÜYOR

Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine kara operasyonu başlattığı haberinin ardından geldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı, bölgesel ve hedefli kara harekâtına başladığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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