Abone ol: Google News

Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: Barıştan çok siyaseti ön planda tutuğunu kanıtladı

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, barış ödülünü ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı bir muhalefet liderine veren Nobel Ödülü Komitesi'nin, "Barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu" iddia etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 16:18 Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: Barıştan çok siyaseti ön planda tutuğunu kanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği Nobel Barış Ödülü'nü, Venezuelalı muhalefet lider Maria Corina Machado aldı. 

Beyaz Saray, ödülün Donald Trump yerine, Maria Corina Machado'ya verilmesini eleştirdi.

"KOMİTE, BARIŞTAN ÇOK SİYASETİ ÖN PLANDA TUTTUKLARINI KANITLADI"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı." ifadelerini kullandı.

TRUMP, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ İSTİYORDU 

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar ocak ayında, Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti.

Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Dünya Haberleri