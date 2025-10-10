Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: Barıştan çok siyaseti ön planda tutuğunu kanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği Nobel Barış Ödülü'nü, Venezuelalı muhalefet lider Maria Corina Machado aldı.

Beyaz Saray, ödülün Donald Trump yerine, Maria Corina Machado'ya verilmesini eleştirdi.

"KOMİTE, BARIŞTAN ÇOK SİYASETİ ÖN PLANDA TUTTUKLARINI KANITLADI"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı." ifadelerini kullandı.

TRUMP, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ İSTİYORDU

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar ocak ayında, Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti.

Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu.