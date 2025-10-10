Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Ödülleri açıklanmaya devam ediyor.

Bugün ise en önemlisi, Nobel Barış Ödülü'nün kazanan isim belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük bir hevesle istediği Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim Maria Corina Machado oldu..

MECLİS ÜYESİNE VERİLDİ

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak ve demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için verdiği mücadelede gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Ödülü'nü, eski Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi Maria Corina Machado'ya vermeye karar verdi.

MARIA MACHADO HAKKINDA

Venezuela'nın önde gelen muhalif siyasilerinden olan Machado, 7 Ekim 1967'de Caracas'ta doğdu.

Universidad Católica Andrés Bello'da endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra finans alanında uzmanlaşan Machado, 2002'de sivil toplum örgütü Sumate'yi kurarak seçim şeffaflığı için mücadele etti ve 2011-2014 yılları arasında Ulusal Meclis üyesi olarak görev yaptı.

TRUMP ISRARLA NOBEL'İ HAK ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana Nobel Barış Ödülü'nü istediğini belirtti.

Savaşları bitirdiği için bu ödülü hak ettiğini söyleyen Trump, şöyle demişti:

“Yedi savaşı bitirdim. Herkes ödülü benim almam gerektiğini söylüyor. Ödülü, Donald Trump’ın zihni hakkında kitap yazan birine verecekler. Bu ülkemiz için büyük bir hakaret olur.

9 ayda 8 savaş durdurdum. Tarihte benzeri yoktur… Bunları Nobel için yapmadım. Komite ne yaparsa yapacak. Bir karar alacaklar, önemli değil.

Ben ödül için değil, ölümleri durdurmak için çaba harcadım… Obama’ya Nobel verdiler. O barış için hiç bir şey yapmadı. Sadece ülkeyi berbat etti.”