'Beyin çürümesi' gerçek olabilir

Oxford'un 2024'te yılın kelimesi seçtiği "beyin çürümesi"; TikTok, Instagram ve YouTube türü sosyal medya platformlarında çok fazla kısa-video tüketen insanların beynine verdikleri hasar ile ilgili bir espri olarak ortaya çıktı.

TikTok, reels, shorts gibi farklı platformlarda farklı isimlerle anılan videoların düzenli tüketiminin uzun dönemdeki etkilerini gözlemlemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Fakat güncel araştırmalar bilişsel beceri ve akıl sağlığı ile kısa-video tüketimi arasında endişe verici bağlantılara işaret ediyor.

ZİHİNSEL BECERİ VE RUH SAĞLIĞI SORUNLARI

Toplamda 100 bin katılımcıyı kapsayan 71 araştırmanın incelenmesiyle araştırmacılar, yoğun kısa-video tüketiminin odaklanma ve dürtü kontrolü gibi sorunlarla bağlantısı olduğunu gözlemledi.

Amerikan Psikoloji Derneği'ne bağlı Psychological Bulletin dergisinde eylül ayında yayınlanan incelemede sık kısa-video tüketimi ile depresyon, anksiyete ve yalnızlık semptomları arasında ilişkiler olduğu bulgusu NBC'nin makalesinde yankı buldu.

Konudaki 14 farklı araştırmanın ekim ayında hazırlanan özetine göre ise kısa-video izlemeye uzun süreler harcayan insanlarda odak süresinin daha kısa ve akademik performansın daha düşük olduğu sonuçlarına varıldı.

UZUN DÖNEM ETKİLERİ BELİRSİZ

Artan endişeye rağmen sürekli kısa-video tüketiminin uzun dönemdeki etkileri henüz belli değil.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde nöropsikolog olan James Jackson, video oyunları ve Elvis konserlerinde de olduğu gibi yeni yükselen kültürel fenomenlere karşı insanların tedirgin davrandıklarını ve aşırı tepki gösterebildiğini söyledi.

Yine de telefonda geçirilen zamanın sadece aksi ihtiyarların rahatsız olduğu önemsiz bir eylem gibi görülerek göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda insanları uyaran Jackson, araştırmaların önemli olduğunu ve sosyal medyada harcanan vakte dikkat edilmesi ihtiyacına dikkat çekti.