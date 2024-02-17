Biden, kimyasallardan etkilenen bölgede: Zehirli olmadığını göstermek için su içti Kaza nedeniyle kimyasalların yayıldığı bölgeye giden ABD Başkanı Biden, halkın gözünün önünde su içti. Biden, içme suyu kaynaklarının temiz olduğunun mesajını verdi.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine bölgesi, geçen yıl tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilendi.

Bölgede yaşayanlarda baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı konuşuluyordu.

Başkan Joe Biden, söz konusu bölgeye yaptığı ziyarette su içti. Biden, içme sularının temiz olduğunu kanıtlamayı amaçladı.

Suyu halkın gözünün önünde içti

Tren kazasının yıl dönümünde Ohio'yu ziyaret eden Biden, East Palestine kasabasında incelemelerde bulundu. Bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla buluştu.

Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

Bölge sakinleriyle birlikte bir masanın etrafında oturan Biden, bardaktaki suyu içti. ABD Başkanı, "Suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz" mesajı vermeye çalıştı.

Aral'ın çay içtiği görüntüleri hatırlattı

Bu görüntüler, akıllara Cahit Aral'ı getirdi. 1983-1987 yılları arasında Turgut Özal'ın başbakanlık döneminde Sanayi Bakanlığı görevini yürüten Aral, Çernobil'de meydana gelen nükleer kaza sonrasında Doğu Karadeniz'in radyasyondan etkilenmediğini göstermek için çay içmişti.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.