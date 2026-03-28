Evine drone saldırısı düzenlenen Barzani: Bu saldırı sadece bana değil, Irak’a yöneliktir

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok vilayetindeki konutuna İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırının ardından yerel basına konuşan Barzani, “Bu kişisel bir mesele değil, konu şahsım değildir. Bu, Irak’ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Saldırının “yasa dışı gruplar” tarafından gerçekleştirilmesine dikkat çeken Barzani, bu yapıların IKBY Başkanı’nın evine saldırmayı kendilerinde hak görmesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Olayın hemen ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştüğünü aktaran Barzani, Sudani’nin saldırıyı kınadığını ve endişelerini dile getirdiğini söyledi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"

Barzani, federal hükümete çağrıda bulunarak, “Bu tür yasa dışı eylemlere kalkışanlar hesap vermelidir. Bazı grupların Irak devletine ait kurumlara saldırma hakkını kendinde görmesi çok tehlikeli bir durumdur. Bu kurum Erbil’de, Bağdat’ta ya da başka bir yerde olsa da aynıdır. Irak hükümeti bunlara bir sınır koymalıdır.” dedi.