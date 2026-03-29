Vladimir Zelensky: Rusya, İran'a yüzde yüz yardım ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bugün Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verdiği bir mülakatta Rusya’nın Orta Doğu’daki savaşta İran’a yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Zelensky’nin paylaştığı Ukrayna istihbarat özetine göre, Rus uydularının 20, 23 ve 25 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü başta olmak üzere çeşitli stratejik noktaların görüntülerini aldığı iddia edildi.

Raporda ayrıca Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssü, Kuveyt’teki havaalanı ve petrol sahaları ile Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü ve Katar’daki El-Udeid Hava Üssü gibi kritik askeri noktaların da hedef alındığı öne sürüldü.

"ÜÇÜNCÜ GÖRÜNTÜ SALDIRI İŞARETİDİR"

Zelensky, Rusya’nın aynı noktaları tekrar tekrar görüntülemesinin bir saldırı hazırlığı anlamına geldiğini savundu. Ukrayna’nın savaş tecrübesine atıf yapan Zelensky, “Bir kez görüntü almak hazırlık, ikinci kez simülasyon, üçüncü kez ise bir-iki gün içinde saldırı anlamına gelir” dedi. Ancak Ukrayna istihbarat raporunda bu iddiaları doğrulayacak somut kanıtların paylaşılmadığı dikkat çekti.

"PUTİN BU SAVAŞTAN İSTİFADE EDİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu’daki gerilimden fayda sağladığını öne süren Zelensky, artan petrol fiyatları ve yaptırımların gevşetilmesi ihtimaline dikkat çekerek, “Putin bu savaştan çok ciddi kazanç elde ediyor” diye konuştu.

MÜZAKERELER İÇİN TÜRKİYE VURGUSU

Barış görüşmelerine de değinen Zelensky, Rusya ve Belarus dışında her ülkede müzakereye açık olduklarını belirterek, Türkiye veya İsviçre’nin ev sahipliğinin mümkün olduğunu söyledi.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise daha önce yaptığı açıklamada İran ile istihbarat paylaşımı iddialarını reddetti. Lavrov, buna karşın İran ile uzun süredir devam eden askeri iş birliği kapsamında ekipman desteği sağladıklarını kabul etti.

Öte yandan, Zelensky’nin bahsettiği Prens Sultan Hava Üssü, 26 Mart’ta İran tarafından hedef alınmış ve saldırıda 12 ABD askerlerinin yaralandığı açıklanmıştı.