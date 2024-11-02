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Bill Clinton'dan Filistin açıklaması: İslam henüz yokken İsrailliler oradaydı

Bill Clinton'dan Filistin açıklaması: İslam henüz yokken İsrailliler oradaydı Bill Clinton, Kamala Harris’in Michigan’daki mitinginde konuştu. İsrail’e destek veren Clinton, "Bunların (Filistinlilerin) dini var olmadan çok öncesinde İsrail zaten vardı. Buralar Kral Davut'tan (Hz. Davut) beri Yahudi topraklarıdır" dedi.