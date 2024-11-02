Bill Clinton'dan Filistin açıklaması: İslam henüz yokken İsrailliler oradaydı

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Michigan'da düzenlenen bir mitingde, Kamala Harris’in destekçilerine seslendi.
CLINTON'DAN İSRAİL'E DESTEK MESAJI
Konuşmasında İsrail'e olan desteğini vurgulayan Clinton, İsrail-Filistin çatışmalarına dair açıklamalar yaptı.
Clinton, İsrail'e olan desteğin süreceğini belirterek Gazze’deki duruma dair tepki çeken söylemlerde bulundu.
"İSLAM DİNİ YOKKEN İSRAİL ZATEN VARDI"
İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını savunan Clinton, bölgedeki tarihi bağlara vurgu yaparak İsrail'in bölgedeki haklılığını ileri sürdü.
Clinton, "Bunların (Filistinlilerin) dini var olmadan çok öncesinde İsrail zaten vardı. Buralar Kral Davut'tan (Hz. Davut) beri Yahudi topraklarıdır" dedi.
Clinton'ın ifadeleri alandaki Amerikalılar tarafından alkışlandı.
Ayrıca Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibiydi.
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