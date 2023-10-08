Bill Gates, İtalya'da kale satın aldı iddiası Microsoft'un kurucusu Gates'in 60 milyon dolar vererek satın aldığı söylenen kaleyle ilgili açıklama yapıldı.

ensonhaber.com

Teknoloji milyarderi Bill Gates, hakkında çıkan kale iddiasıyla konuşuluyor.

Microsoft'un kurucusu Gates'in, İtalya'nın kuzeyindeki bir kaleyi satın aldığı iddia edildi.

Gates ile gündeme gelen 60 milyon dolar değerindeki kalenin, İtalya'nın Liguria bölgesindeki ünlü Villa San Giorgio olduğu belirtildi.

Kale söylentileriyle gündeme geldi

Gates'in servet yöneticisi Cascade Asset Management ise söylentilerin gerçek olmadığını bildirdi.

Şirketten ANSA'ya yapılan açıklamada, "Bill Gates, Portofino'da 'Kale' lakaplı deniz manzaralı bina olan Villa San Giorgio'yu satın almadı." denildi.

Söz konusu kalenin, yüksek konumundan dolayı Roma Dönemi'nde askeri savunma amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

60 milyon dolar ödedi iddiası

Antik Avrupa mülkü 1200 metrekare büyüklüğe sahip ve misafirlerini doğrudan sahile indirecek asansörü bulunuyor.

67 yaşındaki Gates'in, 50 ila 60 milyon dolar civarında bir ödeme yaparak kaleyi satın aldığı konuşuluyordu.

İddialar yalanlandı

İtalyan basını, Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava'nın, uyarılara rağmen iddia edilen satın almayı kutladığını aktardı.

Gates'in varlık yönetiminden yapılan açıklamada ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.