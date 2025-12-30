Binyamin Netanyahu: ABD'yi Trump yönettiği için şanslıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Trump ile ilişkilerinden bahsetti.

Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde Trump ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BAŞKAN TRUMP GİBİ BİR DOSTUMUZ HİÇ OLMADI"

İsrail ile Trump arasındaki ilişkinin boyutuna yönelik soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Beyaz Saray'da Başkan Trump gibi bir dostumuz hiç olmadı. Bunu sadece görüşmelerimizin sıklığından değil, içeriği ve yoğunluğundan da anlayabilirsiniz." yanıtını verdi.

"SADECE İSRAİL DEĞİL TÜM DÜNYA ŞANSLI"

Trump'ın "ABD'ye ve özgür dünyaya liderlik etmesinden dolayı İsrail'in şanslı olduğunu" savunan Netanyahu, bunun sadece ülkesi için değil "dünyanın büyük bir şansı olduğunu" ileri sürdü.