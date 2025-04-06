Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile görüşecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye gidiyor.

Netanyahu'nun yarın, Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Açıklamada, Netanyahu’nun Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini, Orta Doğu’daki güncel durumu ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini ele alacağı belirtildi.

Görüşmenin, ABD’nin İsrail’e yönelik son dönemdeki politikaları ve bölgedeki gelişmeler ışığında kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

ABD YAKIN ZAMANDA SİLAH SATILI YAPTI

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi, ABD’nin İsrail’e yönelik son dönemde onayladığı kapsamlı silah satışları. Şubat 2025’te, Trump yönetimi, İsrail’e 7,4 milyar dolarlık yeni bir silah paketi satışına onay vermişti.

Bu paket, 2 binden fazla küçük çaplı bomba, 2.800 adet 500 kilogramlık genel amaçlı bomba ve 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitini içeriyor.

GAZZE'YE SALDIRMAK İÇİN TAAHHÜT İSTEYECEK

Ayrıca, daha önce Kongre tarafından kısıtlanan bazı gelişmiş silah sistemlerinin satış yasağı kaldırılarak İsrail’e teslimatın önü açılmıştı.

Bu gelişme, ABD’nin İsrail’e olan askeri desteğini Trump’ın ikinci döneminde daha da artırdığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Netanyahu’nun, bu silahların Gazze ve Lübnan’daki operasyonlarda kullanımını koordine etmek için Trump’tan ek taahhütler isteyebileceği belirtiliyor.