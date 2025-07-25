Binyamin Netanyahu, Dürzi lider Tarif ile bir görüşme gerçekleştirdi İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu ile Golan Tepeleri'ndeki Dürzi lideri Şeyh Mufavak Tarif'inin görüştüğü bildirilerek, görüşmenin Dürzi lider ile Tel Aviv yönetimi arasında "devam eden koordinasyon" kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.