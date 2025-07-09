Binyamin Netanyahu, Gazze halkını zorla yerinden etmek istemediklerini savundu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 57 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu da belirtiliyor.

ABD'ye resmi ziyaretinde Kongre'de senatörlerle buluşmadan önce gazetecilere konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki haberler hakkında, "Kimseyi zorla dışarı itmiyoruz. Bunun Başkan Donald Trump’ın önerisi olduğunu sanmıyorum. Önerisi onlara bir seçenek sunmak" dedi.

Netanyahu, Gazze halkının zorla yerinden edilmediğini savunarak, "İnsanlar Gazze’den ayrılmak istiyorsa bunu yapma hakkına sahip olmalı ve içeride Hamas'ın silahlarıyla tutulmamalılar" ifadelerini kullandı.

"HAMAS YÖNETİMİNE SON VERECEĞİZ"

Trump ile bu konuda 'ortak hedeflere' sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Gazze'deki Hamas yönetimine son vereceğiz, Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz. Bu ortak hedefe ulaşmak için ortak strateji ve taktiklerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Trump ile birlikte Gazze’de bir anlaşma istediklerini, ancak İsrail'in güvenlik ve diğer gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak bunları gerçekleştirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi.

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN GAZZE PLANI

Trump, göreve geldikten sonra Netanyahu ile 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da yaptığı ilk görüşmede Gazze’nin boşaltılarak 'Orta Doğu'nun Riviera'sı' olacak şekilde ABD’nin sahipliğinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiş, bunun için de bölge ülkelerinin Gazzelileri almasını önermişti.

Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi önerisini kınayarak sert biçimde eleştirmiş, Trump ise ayrılmanın Gazzeliler için 'kendi tercihleri olacağı' yönündeki ifadeleriyle söylemini yumuşatmıştı.

Netanyahu da ABD'ye bu resmi ziyareti sırasında 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptıkları ilk görüşmede Gazze'nin 'bir hapishane olmaması' gerektiğini öne sürerek Filistinlileri alma konusunda birkaç ülke ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıklamış, ancak detay vermemişti.