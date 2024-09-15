Binyamin Netanyahu Husileri tehdit etti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı düzenlediklerini duyuran Yemen'deki Husileri tehdit ederek, 'Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için her şeyi yapacağız' dedi.

AA

İsrail hükümeti ve Yemen'deki Husiler arasında gerilim artmaya devam ediyor.

Husiler, sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısına iştirak eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da gündemi Husilerin saldırısı oldu.

İSRAİL VE LÜBNAN SINIRINDAKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi, Yemen’den bugün ülkeye düzenlenen balistik füze saldırısı ve İsrail-Lübnan sınırındaki duruma ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

HUSİLERİ TEHDİT ETTİ

Bu sabah İsrail’e yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit eden Netanyahu, “Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, “Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi. Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde limanını ziyaret edebilirler.” dedi.

"BÖLGE SAKİNLERİNİ EVLERİNE DÖNDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

İsrail’in kuzey sınırındaki mevcut statükonun devam etmeyeceğini ve söz konusu bölgede güç dengesinde değişiklik gerektiğini vurgulayan Netanyahu, bölge sakinlerini evlerine döndürmek için “her şeyi yapacaklarını” söyledi.

İSRAİL VE YEMEN SINIRINDAKİ DURUMA DAİR

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

8 EKİMDEN BERİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun da duyurduğu saldırıda, hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçalarının İsrail'in merkezinde açık araziye düştüğü, Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki açık arazide yangın çıktığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)