Binyamin Netanyahu: Kudüs'te Filistin konsolosluğuna karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Filistin konsolosluğu ile ilgili açıklamasına, İsrail Başbakanı Netanyahu karşı çıktı.

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açmaya karar verdi.

Kararı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu. İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

ABD'NİN FİLİSTİN KONSOLOSLUĞU KARARI

"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğu'nun yeniden açılacağını duyurdu.

Blinken'ın açıklaması İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Jerusalem Post'un haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kudüs'teki Filistin konsolosluğuna karşı olduklarını söyledi.

NETANYAHU KARŞI ÇIKTI

Haberde, "Netanyahu, Blinken'a, ABD'nin planını kamuoyuna açıklamasından saatler önce, İsrail'in egemenliğindeki topraklarda Filistinliler için bir konsolosluğunun yeniden açılmasına karşı çıktı." denildi.

Kudüs üzerinde hak iddia eden Netanyahu, Filistin konsolosluğunun "İsrail egemenliğinin dışındaki topraklarda" olmasını tercih ettiğini söyledi.

Bununla birlikte Blinken, konsolosluğun Kudüs'ün hangi bölgesinde olacağını belirtmedi.