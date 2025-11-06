Binyamin Netanyahu: Türkiye son yıllarda İsrail’e karşı düşmanca tutum içinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yahudi Haber Sendikası’na röportaj veren Netanyahu, Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından öncelikli hedeflerinin “esirleri geri almak” olduğunu söyledi.

Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölge yönetiminde yer almaması gerektiğini savunan Netanyahu, Gazze’nin geleceğinde İsrail’in güvenliğini tehdit edecek hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini belirtti.

"GAZZE'YE SADECE BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR OLANLAR GİRECEK"

Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü konusunda da açıklamalarda bulunan Netanyahu, “ABD, bu gücün nasıl olması gerektiği konusunda bizimle aynı görüşte. Gazze’ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak.” dedi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'E VE SİYONİZME KARŞI DÜŞMAN"

Türkiye’nin tutumuna ilişkin de konuşan Netanyahu, Türkiye ile ilgili konuştuğu bölümde kameranın içine bakarak “Türkiye’nin son yıllarda İsrail’e ve siyonizme karşı çok muhalif ve düşmanca bir tavır sergilediğini görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ayrıca, esirlerin serbest bırakılması sürecinde Katar’ın rolüne de değindi.

Katar’a yardımları için teşekkür eden İsrail Başbakanı, “Doha ile bazı konularda endişelerimiz olsa da bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.