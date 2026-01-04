Bir gün arayla Maduro: Karakas'tan New York'a

- ABD, Venezuela'ya 150 uçakla hava saldırısı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayıp New York'a götürdü.
- Olay, Maduro'nun bir gün önce Çin heyetiyle yaptığı görüşmeden sonra gerçekleşti ve bu anların görüntüleri gündem oldu.
- Yerel basın, Maduro'nun ABD operasyonundan 12 saat önce Çin heyetiyle görüştüğünü belirtti.
ABD, Venezuela'ya tarihi bir operasyon gerçekleştirdi.
Venezuela ile Karayipler'deki uyuşturucu kartelleri nedeniyle gerginlik yaşayan ABD, dün operasyon için düğmeye bastı.
Başkent Karakas'a 150 uçakla gerçekleştirilen hava saldırıları ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalanıp ülkeden çıkartıldı.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Maduro ve eşini taşıyan uçağın bugün New York'a indirilmesi sonrası kaydedilen görüntüler paylaşıldı.
Maduro'nun önceki gün Çin heyetiyle yaptığı görüşmede kaydedilen görüntüler ile uçaktan inş anına ait görüntülerin karşılaştırılması ise gündem oldu.
MADURO'NUN ÇİN HEYETİYLE OLAN GÖRÜŞMESİ
Nicolas Maduro, Venezuela Devlet Başkanı olarak yaptığı son görüşme Çin heyeti ile olmuştu.
Yerel basındaki haberlere göre, Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.
Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.