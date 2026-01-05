Venezuela geçici Devlet Başkanı'ndan ABD'ye iş birliği çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a operasyon düzenleyip Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI İŞ BİRLİĞİ

Rodriguez, dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı istediklerini belirtti.

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini söyleyen Rodriguez, ABD hükümetini iş birliğine davet etti.

"BÖLGEMİZ BARIŞ VE DİYALOĞU HAK EDİYOR"

Rodriguez, “Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyaloğu hak ediyor.” ifadelerini kullandı.