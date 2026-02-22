Bir gün önce köpeğiyle oynadı, ertesi gün komaya girdi: 4 uzvunu birden kaybetti

Sokak hayvanları, başıboş köpekler, saldırıları ya da kovalamaları sonucu sebep oldukları kazalar...

Ciddi fiziksel yaralanmalar, kalıcı hasarlar ve hatta ölümle sonuçlanan vakalar sıkça yaşanıyor.

Ancak verebilecekleri zararlar bununla sınırlı kalmıyor.

Evcil dahi olsa köpeklerin ağızlarında bulunan bazı bakteriler, küçük bir kesik, sıyrık veya açık yara üzerinden insan vücuduna girerek hızla ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Bunun acı bir örneği, İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşandı.

KÖPEĞİ AÇIK YARASINI YALADI

Kentte yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, Temmuz 2025'te yaşadığı korkunç olayla bu riskin en çarpıcı örneklerinden birini tecrübe etti.

Sangha, evcil köpeği Simba ile oynarken köpeğin elindeki küçük bir kesiği yalaması sonucu enfeksiyon kaptı.

BBC'nin haberine göre, olay işten döndüğü gün başladı.

6 KEZ KALBİ DURDU, KOMAYA GİRDİ

Ertesi gün eşi Kam Sangha tarafından evde bilinci kapalı halde bulunan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, kadının durumunu sepsis olarak teşhis etti.

Enfeksiyon kadının vücuduna hızla yayıldı, kalbi yoğun bakımda tam altı kez durdu ve komaya girdi.

BACAKLARI VE ELLERİ KESİLDİ

Kan pıhtılaşması nedeniyle organlara yeterli kan ulaşamaması üzerine hayat kurtarmak amacıyla acil müdahale yapıldı.

Her iki bacağı diz altından, her iki eli bilekten kesildi, 'dört uzuv amputasyonu' gerçekleştirildi.

32 HAFTALIK TEDAVİ SONRASI EVİNE DÖNDÜ

Ayrıca zatürre ve safra taşı komplikasyonları nedeniyle dalağı da alındı.

32 hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından Manjit Sangha hayata tutundu ve evine dönebildi.

"BİR GÜN ÖNCE KÖPEKLE OYNUYORDU, ERTESİ GÜN KOMADAYDI"

Eşi Kam Sangha, yaşanılanları "Bir gün önce köpekle oynuyordu, ertesi gün komadaydı. Bunun 24 saatten kısa sürede nasıl gerçekleştiğine inanamadık." sözleriyle ifade etti.

Doktorlar, sepsisin köpeğin Simba'nın küçük bir kesik üzerindeki yalamasıyla tetiklendiğini belirtti.