Ramazan ayında Gazze’de Filistinliler açlıkla mücadele ediyor

Ramazan ayında Filistinliler açlıkla mücadele etmeyi sürdürüyor...

Gazze, İslam aleminin Ramazan ayına girdiği bu günlerde yine zulmün başkenti olmaya devam ediyor.

GIDA YARDIMLARI KISITLI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı bölge, ateşkese rağmen normale dönemedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişini kısıtlaması nedeniyle kentteki gıda sıkıntısı devam ediyor.

HAYIR KURUMU YEMEK DAĞITIMI YAPTI

Gazze halkı susuzluk, açlık ve hijyen sorunlarıyla mücadele içinde.

Bir hayır kurumu, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımı yaptı.