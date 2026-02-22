Eski hakemler, Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

BeIN Trio yorumcuları, maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'ın Konyaspor - Galatasaray maçındaki kararlarını değerlendirdi.

"HAKEMİN KARARI DOĞRU"

14. dakikada Deniz Türüç'ün aşırı itirazları, faul kararları doğru mu, tepkisinde haklı mı, uyarı yeterli mi?

Bülent Yıldırım: Nizami olmayan bir şarj var, faul kararı doğru. Hakem de uyarısını yaptı.

Bahattin Duran: Faul kararı doğru, uyarı kararı da doğru.

Deniz Çoban: Hakem gereğini yapmış.

"FAUL OLMALIYDI"

16. dakikada faul beklentisi vardı, oyun devam etti.

Bahattin Duran: Sara topu kaptı, dönüş yaparken de Muleka'nın özellikle eliyle Sara'yı tuttuğu görülüyor. Faul olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Faul verse daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Bulunduğu yerden görme şansı yok hakemin.

"HAKEMİN KARARI DOĞRU"

18. dakikada Sallai'ye yapılan faul sonrası avantaj verildi, kart verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Avantaj kararı doğru, kart gerekmez.

Bahattin Duran: Avantaj kararı mükemmel.

Deniz Çoban: Değişen avantaj kuralına göre hakem oynattı, taktik faul hedefine ulaşamadı ve kart verilmemesi doğru. Kuralı doğru uyguladı.

"FAUL KARARI DAHA DOĞRU OLURDU"

23. dakikada Sallai, faul bekledi ancak oyun devam etti.

Bülent Yıldırım: Şüpheli durumlarda hakem oyunu oynatmayı tercih etti. Burada bir darbe var. Faul verilmeliydi.

Bahattin Duran: Dirsek kol çıkarmış, göndermiyor oyuncuyu. Faul verilmeliydi.

Deniz Çoban: Faul kararı daha doğru olurdu.

FAUL MÜ, DEVAM MI?

40. dakikada Sara'nın Melih'e müdahalesinde verilen faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Sara, temiz aldı topu. Devam kararı doğru olurdu. Diz temasından faul vermiş olabilir ama oyun devam etmeliydi.

Bülent Yıldırım: Hakemi eleştirmem. Sara, sol dizle baldıra temas etti, elle birleştirdi. Hakem faule hükmetti. Küçük bir şarj, devam ettirse daha doğru olurdu ama faule de itiraz etmem.

Deniz Çoban: Devam ettirse daha doğru olurdu.

"SARI KART KARARI DOĞRU"

41. dakikada Arif Boşluk'un gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Doğru karar.

Bahattin Duran: Doğru karar.

Deniz Çoban: Doğru karar.

BOEY'E PENALTI VAR MI?

49. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golü öncesi Boey'e penaltı var mı?

Bülent Yıldırım: İhlal söz konusu değil. Pozisyon gereği oldu. Burada penaltı düşünmem.

Bahattin Duran: Bülent Hocamın söyledikleri doğru. Bahadır kontrollü şekilde geldi. Kayarak gelmedi. Dizini yere koydu. Topa da teması var. Süpürme hareketi yok. Burada kesinlikle ihlal yok, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltıyı düşünmem. Kaleci olabildiğine dikkatli ve kontrollü.

OLAIGBE'YE FAUL VAR MI?

49. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golü öncesi Boey'in Olaigbe'ye faulü var mı?

Bülent Yıldırım: Sübjektif bir alan. Benim fikrim, Boey dönme esnasında faul yaptı dese hakem, saygı duyarım. Bu aşamada aksini iddia etmem. Bana kalırsa Boey'in ayağını yerden kaldırma eylemi bence fauldür.

Bahattin Duran: Dikkatsiz bir hareketi var Sacha Boey'in. Boey isteyerek bilerek yapmasa bile sol ayağı ve sağ ayağıyla Olaigbe'ye faul yaptı. Hakemlerin devam kararı yanlış. Sacha Boey, Olaigbe'ye faul yaptı.

Deniz Çoban: Sahada hakem devam demişse bence de devam. Hakemin kararı devam olduğu için bence de devam kararı doğru.

VAR MÜDAHALESİ DOĞRU MU?

49. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golü için VAR müdahalesiyle verilen ofsayt kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada coğrafik bir ofsayt olsa tak diye çizgi gelir, olay çözülür. Eğer sübjektif, sana göre bana göre sorgusunun olduğu yerde hakemin kararı esastır. Boey'in müdahalesinin, Olaigbe'nin hamlesini engelleyip engellemediği konusu sübjektiftir. VAR sağlama yapıyor, temas var, gol oldu diyor. Kendini tereddüte düşürüyor ve prensipten uzaklaşıyor. Sübjektif bir karar. Hakem golü vermiş. Siz niye karışıyorsunuz? Ben VAR hakemi olarak ciddi şüphe görmüyorsam hakemi niye desteklemiyorum? Minimum müdahale maksimum fayda. VAR müdahalesi yanlış. Bence ofsayt da yok.

Bahattin Duran: Ben sahada böyle görseydim ofsayt kaldırırdım ama VAR'da olsam karışamazdım. VAR müdahalesiyle gol iptali yanlış.

Deniz Çoban: Sahadaki hakemi destekleyecek element varsa VAR karışmaz. Bence de pozisyon ofsayt değil, VAR müdahalesi yanlış.

