Bir haftada 545 binden fazla kişi Gazze'nin kuzeyine geçti

AA & Ensonhaber

Gazze'ye yönelik değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'nin kuzeyinde insanların evlerine döndüğünü belirtti.

Dujarric, "Bugün itibarıyla BM ve insani yardım ortakları geçtiğimiz hafta 545 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçtiğini tahmin ediyor" diye konuştu, 36 binden fazla kişinin kuzeyden güneye geçtiğinin belirlendiğini ifade etti.

İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI

Gazze'de insani yardım operasyonlarının genişletildiğini vurgulayan Dujarric, Gazzeli çocukların kaybolmasının önlenmesi için 4 yaş altındaki 30 binden fazla çocuğa kimliklerinin belirlenmesini sağlayan bileklikler dağıtıldığını kaydetti.

250'den fazla çocuğun bu yolculuklarda ailelerinden ayrı düştüğünü söyleyen Dujarric, söz konusu bilekliklerin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine yönelik saldırılarına da değinen Dujarric, İsrail'in önceki gün 50'den fazla ailenin yaşadığı 20 konutu yıktığını belirtti.

Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi savaş benzeri taktiklerin uygulandığı konusunda uyarıda bulunarak standartları aşan güç kullanımına ilişkin endişelerini yineledi" ifadesini kullandı.