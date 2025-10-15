Bir Hollandalı asker Almanya'daki tatbikatta hayatını kaybetti

Almanya'da geçtiğimiz yıldan bu yana tatbikatlarda yaşamını yitiren Hollandalı askerlerin sayısına bir yenisi eklendi.

"VAHŞİ BİZON" TATBİKATINDA KAZA: ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Alman medyasına göre, 30 Eylül’de başlayan ve Hannover’in kuzeyindeki Munster askeri eğitim alanında devam eden Uluslararası "Vahşi Bizon" Tatbikatı sırasında üzücü bir olay meydana geldi. Onbaşı rütbesindeki 28 yaşındaki Hollandalı asker, zırhlı aracın karıştığı kazada yaşamını yitirdi. Askeri yetkililer kazayla ilgili ayrıntı paylaşmazken, yaklaşık 550 personelin katıldığı tatbikat iptal edildi.

Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, askerlerin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ailesine taziyelerini iletti. Kazaya ilişkin Hollanda ve Almanya yetkililerinin ortak soruşturma yürüttüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLER YAŞANDI

Almanya’da nisan ayında düzenlenen Bastion Lion tatbikatında da 21 yaşındaki Hollandalı bir asker, kazada hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl ise iki farklı askeri tatbikatta, iki Hollandalı asker yaşamını yitirmişti.