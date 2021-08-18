Bir korona vakası tespit edilen Yeni Zelanda tam kapandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland kentinde 1 koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından ülkede tam kapanma ilan etti.

Koronavirüs salgınının başından bu yana süreci en başarılı şekilde yürüten ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 1 koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülkede aylar sonra ilk yerel vaka tespit edilmiş oldu.

Başbakan Jacinda Ardern, saptanan vakanın ardından alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ÜLKE GENELİNDE TAM KAPANMA

Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etti.

Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Kovid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 926 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.