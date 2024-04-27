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Moskova'da konser saldırısı: Bir şüpheli daha tutuklandı

Moskova'da konser saldırısı: Bir şüpheli daha tutuklandı Mart ayında düzenlenen saldırının şüphelilerinden biri mahkemeye çıkarıldı. Tacikistan vatandaşı olan şüpheli, cezaevinde kalmaya devam edecek.