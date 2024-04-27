Moskova'da konser saldırısı: Bir şüpheli daha tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında şüphelilerden biri hakkında karar verildi.
Crocus City Hall salonunda 22 Mart akşamı meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı.
Tacikistan vatandaşı Cumahon Kurbonov, Basmanniy Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Tutuklu kalmaya devam edecek
"Organize grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı düzenlemekle" suçlanan Kurbonov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.
Saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.
Moskova'daki terör saldırısı
Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144 olduğu açıklanmıştı. Saldırıya ilişkin 11 şüpheli tutuklanmıştı
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