Birleşik Krallık'tan yeni 'vize' adımı

İHA

AB, Schengen bölgesine vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için ön izin alma zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Bunun üzerine Birleşik Krallık da (BK) "Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu" isimli bir program başlattı.

"Evrensel Seyahat İzni" (Universal Permission to Travel) uygulaması da bu program sayesinde hayata geçirildi.

Ayrıca, "Evrensel Seyahat İzni" (Universal Permission to Travel) uygulaması da bu program sayesinde hayata geçirilmişti.

ELEKTRONİK SEYAHAT İZNİ BAŞVURULARI ZORUNLU KILINDI

Söz konusu uygulama uyarınca BK'ya gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi.

Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin BK'ya seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İznine (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

KOLAY VİZE UYGULAMASI

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirildi.

Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacak.

Karar Türkiye'ye münhasır bir adım olmazken, BK'nın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olarak görülüyor.