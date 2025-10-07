Birleşmiş Milletler: Gazze'de süren İsrail saldırılarının bedelini sivil halk ödüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesinde hava ve topçu saldırılarının devam ettiğini aktararak bu saldırıların daha fazla sivil can kaybına, yaygın yerinden edilmelere ve kritik altyapının tahrip olmasına neden olduğunu kaydetti.

Dujarric, "Sivil halk, düşmanlıkların, yıkımın ve kitlesel yerinden edilmenin yükünü taşımaya devam ediyor, en büyük risk altında olanlar ise kadınlar ve kız çocukları" dedi.

Gazze'ye insani yardımların geçişinde de İsrail tarafından engellemelerin sürdüğüne dikkati çeken Dujarric, "BM ve insani yardım ortakları Gazze içinde ihtiyaç duyulan ölçekte hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını engelleyen ciddi fiziksel ve bürokratik engellerle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

"KISITLAMALARIN DERHAL KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Dujarric, karmaşık yetkilendirme ve denetim prosedürlerinin, sınır geçişlerindeki kısıtlamaların ve İsrail yetkililerinin önceden izin verilen kargoları öngörülemeyen şekilde reddetmesinin insani yardım hareketleri ve yardım teslimatlarını geciktirmeye devam ettiğini vurguladı.

BM'nin önceki gün İsrail ile koordine ettiği 20 insani yardım görevinden sadece 8'inin kolaylaştırıldığı detayını paylaşan Dujarric, "Ek geçiş noktalarının açılması ve Gazze'ye insani yardımların giriş ve çıkışına yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması gerekiyor" çağrısını tekrarladı.