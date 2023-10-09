Birleşmiş Milletler yetkilileri yeniden Karabağ'a gitti BM heyeti, bölgede inceleme yapmak üzere hareke geçti. Daha önce yapılan incelemelerde, sivil altyapının zarar görmediği vurgulandı.

AA & Ensonhaber

Ekim ayının başında Azerbaycan toprağı Karabağ'da incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, yeniden bölgeye gitti.

Karabağ, Azerbaycan ordusunun kısa süren nokta atışı operasyonunda özgürlüğüne kavuştu.

Bölgedeki silahlı yasa dışı Ermeni unsurları, silah bırakmayı kabul etti.

BM heyeti Karabağ'da

BM heyeti bir kez daha Karabağ bölgesine ulaştı. 9 Ekim sabahı heyet üyeleri, Ağdam üzerinden Askeran-Hankendi yönüne doğru yola çıktı.

Azerbaycan basını, misyonun amacının sahadaki durumu tespit etmek ve bölge sakinlerinin insani ihtiyaçlarını belirlemek olduğunu yazdı.

Misyonda çeşitli BM yapılarının temsilcilerinin yer aldığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın daveti

Daha önce BM heyeti, 1 Ekim'de Karabağ'ı ziyaret etmişti. Çeşitli BM kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine bölgeye gönderilmişti.

Bölgede sivil altyapı zarar görmedi

Ziyaretin ardından heyet, Hankendi'deki hastaneler, okullar, konut yapıları, kültürel ve dini kurumlar da dahil olmak üzere sivil ve kamu altyapısının zarar görmediğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Karabağ'daki kiliseler koruma altında

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tüm tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından koruma altına alındığını duyurmuştu.

Hocavent ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırının, Hankendi şehrindeki 1 katedral ile 1 kilisenin de koruma altına alındığı kaydedilmişti.

Rus barış gücünde son durum

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Rus barış gücünün, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki gözlem noktalarını kaldırdığını açıklamıştı.