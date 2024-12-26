Birleşmiş Milletler'in 3,72 milyar dolarlık bütçesine onay

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler'in internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 Ekim'de sunduğu 2025 bütçesinin onayladığı, ayrıca denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için yeni bir programın kabul edildiği bildirildi.

Onaylanan bütçeye Guterres'in teklifine göre yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ekleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "BM'nin 2025 bütçesi siyasi işler, uluslararası adalet ve hukuk, kalkınma için bölgesel iş birliği, insan hakları ve insani yardımlar ile kamuoyu bilgilendirme gibi temel alanlardaki BM programlarını finanse ediyor" ifadesi yer aldı.

BM'nin barışı koruma operasyonları için ayrı bir bütçesi olduğuna işaret edilen açıklamada Genel Kurul'un aynı oturumda açık denizlere erişimi olmayan, kararlarla çevrili, gelişmekte olan ülkelere destek verilmesi için 10 yıllık bir eylem planını da kabul ettiği belirtildi.

ORTA DOĞU İÇİN ÖDENEK AYRILDI

BM'nin 2025 yılı bütçesinde Orta Doğu'da, özellikle Gazze ve Suriye gibi bölgelerde yaşanan insani krizle mücadele etmek için ayrılan kaynaklara da ek ödenek dahil edildi.

Guterres'in 16 Ekim'de önerdiği teklifin olduğu gibi kabul edilmesiyle bütçede Gazze'de yaşanan insani kriz için 3,5 milyon dolarlık ek kaynak sağlanmış oldu.

Ayrıca Filistinli mülteciler için hayati öneme sahip olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın bütçesi için önerilen 2,5 milyon dolarlık ek yardım da kabul edildi.

BM'nin fon açıklarını gidermek için Barış İnşa Fonu'na 50 milyon dolar ayrılan bütçe teklifinde BM İnsan Hakları Ofisi'ne 8 milyon dolar ve Suriye'deki Kayıp Şahıslar Bağımsız Kurumu'nun çalışmalarını desteklemek için ise 8,3 milyon dolar ek destek istenmişti.