Bloomberg: Hamas'ın derme çatma İHA'ları, İsrail'i geride bıraktı Askeri güce yapılan harcamaları karşılaştıran ABD merkezli yayın organı, Hamas'ın çok daha az harcamayla büyük etkilere yol açtığını vurguladı. Bu durumun, İsrail'in savunmasındaki boşlukları ortaya çıkardığı belirtildi.

ensonhaber.com

Hamas, İsrail saldırılarına karşı kendi imkanlarıyla ürettiği roketlerle ve İHA'larla direniş sergiliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri enkaza çevrildi.

Binlerce sivilin öldürüldüğü saldırılar, dünya kamuoyunun tepkisini çekerken, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere, bu tablodan sorumlu olanların yargılanması isteniyor.

İsrail'in savunmasındaki boşluklar ortaya çıkarıldı

ABD merkezli Bloomberg, Hamas'ın İsrail'e karşı mücadelesini manşetlerine taşıdı.

Haberde, bomba yüklü İHA'ların kullanımının, İsrail'in savunmasındaki boşlukları ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

7 Ekim'de İsrail'in güney sınırında baskına uğrayan askerleri rahatsız eden unsurun Gazze'den ateşlenen roketler olmadığı, aksine bunun daha önce "duymadıkları ve alışık olmadıkları bir uğultu" olduğu kaydedildi.

6 bin 500 dolar ve 1 milyar dolar karşılaştırması

6 bin 500 dolarlık fiyatta internete satışa hazır drone filosunun, İsrail'in 1 milyar dolarlık sınır çitinin üzerindeki gökyüzünü kapladığı belirtildi.

Hamas'ın, İsrail'in yaptığı harcamaya kıyasla daha az bir giderle geniş ölçekli etkilere yol açtığının altı çizildi.

"Bunun benzeri görülmedi"

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Patlayıcı taşımak, kameraları, iletişim sistemlerini ve uzaktan kumandalı silahları devre dışı bırakmak üzere donatıldılar. Benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar.

"İsrail, en büyük İHA ordularından biri olmakla övünüyor"

Ordular yirmi yılı aşkın bir süredir çatışmalarda insansız hava araçlarını kullanıyor. İsrail, Orta Doğu'daki en büyük insansız hava aracı ordularından birine sahip olmakla övünüyor.



Bugün, Hamas'ın 7 Ekim saldırısında kullandığı sistemlere benzer, ucuz, ticari olarak temin edilebilen yeni nesil sistemler ortaya çıkıyor ve dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş güçlerinden bazılarına meydan okuyor.

"Kısıtlı bütçeyle İsrail'i alt ettiler"

Ayrıca Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmaların, üst düzey ordular için "ölümcül potansiyeller" konusunda bir "uyandırma çağrısı" olduğu aktarıldı.

Hamas'ın saldırı düzenlemek için modifiye edilmiş ticari insansız hava araçlarını kullanmasının, İsrail'in övündüğü hava ve kara savunmasındaki önemli bir zayıflığı ortaya çıkardığını vurgulandı. Hamas'ın taktiklerinin, kısıtlı bir bütçeyle "çok daha gelişmiş bir rakibi alt ettiği" bildirildi.

"Hamas'ın drone'ları tehdit"

İsrail'in, büyük İHA'ları tespit etmek için Demir Kubbe sistemini geliştirdiği, ancak birçok Hamas İHA'sının bu sistemi aşmaya devam ettiği hatırlatıldı.

Aynı haberde, "Hamas'ın drone saldırıları, güçlü bir tehdit olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.