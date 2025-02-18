BM açıkladı: Ukrayna'nın doğusunda son 6 ayda 200 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Bürosu Direktörü Philippe Leclerc, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında Leclerc, Ukrayna'nın doğusunda son 6 ayda artan saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UKRAYA RUSYA SAVAŞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Leclerc, savaş nedeniyle Ukrayna'da binlerce kişinin öldüğünü belirtti.

Leclerc, şunları kaydetti:

Savaş, ifade edilemeyecek yıkımlara yol açtı, aileleri parçaladı, önemli psikolojik travmalara neden oldu ve ülkenin ekonomisi ile altyapısını harap etti. Sadece son 6 ayda artan saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişi, Ukrayna'nın doğusundaki evlerini terk etti. Savaş nedeniyle 10,6 milyon Ukraynalının yerinden edildiğini tahmin ediyoruz. Bu, savaş öncesi nüfusun neredeyse 4'te 1'i. Ukrayna içinde 3,7 milyon kişi yerinden edildi ve 6,9 ​​milyon mülteci yurt dışında koruma almaya devam ediyor.