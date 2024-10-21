BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor

AA

Dünya genelinde 735 milyon insan açlık çekiyor.

Açıklama ise Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaşanan açlığa dair paylaşım yaptı.

"GIDA VAR AMA..."

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yeterince gıda olduğunu ancak bunun israf edildiğini belirtti.

"YENİ BİR SİSTEME GEÇİLMELİ"

"Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Türk, gıda hakkının tesisi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceleyen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti.