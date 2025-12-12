BM: Faşir'e dair bilinen çok az şey bile korkunç ötesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

"HAKKINDA BİLİNEN ÇOK AZ ŞEY BİLE KORKUNÇ ÖTESİ"

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Faşir kentindeki mevcut koşullar hakkında bilinen çok az şey bile korkunç ötesi. 70 bin ila 100 bin kişi orada mahsur kalmış olabilir." diyen Smith, uydu görüntüleri ve hayatta kalanların anlatımlarının, Faşir'de toplu katliama işaret ettiğini söyledi.

FAŞİR'DE GIDA YARDIMI YAPILMIYOR

Smith, Faşir'de artık WFP'nin insani yardım ortaklarından hiçbirinin kalmadığını ve gıda yardımının yapılmadığını vurguladı.

Faşir'den ayrılmanın da son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Smith, insanların soygun, yağma ve şiddetle karşılaşmalarının muhtemel olduğunu dile getirdi.

"ENGELSİZ ERİŞİM ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Smith, "İnsani ihtiyaçları acilen değerlendirmek için Faşir'e engelsiz erişim çağrısında bulunuyoruz. HDK yetkililerinin, BM'nin Faşir'e girmesi için belirlediğimiz asgari koşulları prensipte kabul ettiğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR İÇİN YETERLİ BARINAK YOK"

Faşir'den ayrılan ve yerinden edilen binlerce kişinin Tavila'ya geldiğine değinen Smith, "İnsanlar için yeterli barınak yok, çoğu ot ve samandan yapılmış derme çatma yapılarda kalıyor." diye konuştu.