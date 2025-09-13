BM, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin konusunu görüşmek için bir kez daha toplandı.

Toplantıda Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke hayır oyu kullanırken 142 ülke ise bildirgeyi onaylayan karara evet oyu verdi.

Oylamada 12 ülke çekimser kaldı.

ÇATIŞMANIN BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE SONA ERMESİ HEDEFLENİYOR

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

İSRAİL KARARI REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail, bildirgenin kabul edilmesi kararını reddettiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın bütünüyle reddedildiği belirtildi.

Hamas'ı 'terör örgütü' olarak anmadığı belirtilen bildirge, esirleri iade etmeyi ve silah bırakmayı reddettiği gerekçeleriyle eleştirildi.

Kararın barış için çözümü ilerletmediği ve Hamas'ı savaşı sürdürmeye teşvik ettiği iddia edilerek hayır oyu kullanan 10 ülkeye teşekkür edildi.

FİLİSTİN MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, BM Genel Kurulu'nda alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu karar, halkımızın haklarını destekleme yönündeki uluslararası iradeyi ifade ediyor ve işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletimizin kurulması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor" ifadesini kullanan Şeyh, Filistin devletinin uluslararası alanda giderek artan tanınırlığının Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının güçlendirilmesi ve iki devletli çözümün korunmasının sağlanması için temel bir dayanak teşkil ettiğini, böylelikle bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağladığını dile getirdi.

İSRAİL'E BASKI YAPILMASI ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise New York Bildirgesi'nin resmi bir BM belgesi haline gelmesini sağlayarak karara sponsor olan, destekleyen ve lehte oy kullanan tüm ülkelerin rolü takdir edildi.

İki devletli çözümün hayata geçirilmesi için düzenlenen uluslararası konferansın sonuçlarının hayata geçirilmesi ve 'saldırılarını durdurması, ateşkesi sağlaması, Gazze'de savaş silahı olarak kullandığı aç bırakma politikasına son vermesi, zorla yerinden etmeyi durdurması, esirleri ve tutukluları serbest bırakması için' İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.