BM: Filistin'de yasa dışı yerleşim yerlerinde 670 bin İsrailli yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında 670 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, İsrail'in devam eden ve genişleyen yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Filistin'de şiddeti körüklediği ve iki devletli çözüm olasılığını aşındırdığı endişesini dile getirdi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 670 bin İsraillinin yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşadığını belirten Wennesland, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin BM kararlarını ve uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve barışın önünde ciddi engel teşkil ettiğini söyledi.

Wennesland, İsrail hükümetine yasa dışı yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi çağrısı yaptı.

RAMAZAN ÖNCESİ İSRAİL VE FİLİSTİNLİ LİDERLERE SÜKUNETİ SAĞLAMA ÇAĞRISI

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) gelecek birkaç ay içinde fon sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağına da dikkati çeken Wennesland, yardımlarda kesinti yaşanmasının insani, siyasi ve güvenlik sorunlarını tetikleyebileceği ve tüm bölgeyi etkileyebileceği uyarısı yaptı ve ramazan öncesi UNRWA'ya yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Ramazan öncesi provokasyonlardan kaçınma çağrısı da yapan Wennesland, liderlerin sükunetin sağlanmasında kritik rolü olduğunu vurguladı.