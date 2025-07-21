BM: Gazze’de aileler felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) X hesabından yapılan açıklamada, "Gazze’deki aileler felaket düzeyinde bir açlıkla karşı karşıya" ifadesine yer verildi.

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ERİYOR"

Açıklamada, "Çocuklar açlıktan eriyor, bazıları yemek ulaşmadan önce hayatını kaybediyor" ifadeleriyle bölgede açlığın özellikle çocukları etkileyen ölümcül boyutlarına işaret edildi.

Gazze'de yiyecek arayan sivillerin öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğu anlatılan açıklamada, çok sayıda kişinin bu nedenle ateş açılarak hedef alındığına da dikkat çekti.

"AÇLIK BİR SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANILMAMASI GEREKİR"

Açıklamada, “Açlık bir savaş aracı olarak kullanılmaması gerekir” uyarısında bulunularak, Gazze’ye engelsiz insani yardım erişiminin hem hukuki hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze'de açlığa mahkum ettiği insanları yardım dağıtım noktalarında katletmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım alabilmek için toplanan Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 995'e, yaralıların sayısının da 6 bin 11'e ulaştığı kaydedildi.