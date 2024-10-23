BM: Gazze'nin yeniden inşası 350 yıl sürebilir

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İsrail'in abluka altına altına aldığı Gazze'de katliam sürüyor.

Binlerce masumun öldürüldüğü topraklar adeta kanla yıkanırken, İsrail askerleri işgali sonlandırmayacaklarını göstermeye devam ediyor.

Ülkenin birçok noktasına düzenlenen saldırılar ile büyük yıkıma imza atan katil ordunun saldırıları için bir rapor hazırlandı.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI 350 YIL SÜREBİLİR

BBC tarafından yayınlanan habere göre, Birleşmiş Milletler, 1 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Gazze’nin “tamamen harap" olduğunu ve abluka altındaki bir ateşkeste, yeniden inşasının 350 yıl sürebileceği uyarısını yaptı.

Bu tespitin yapıldığı rapor, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlandı.

EKONOMİK HAYAT NEREDEYSE DURDU

Rapor Gazze’nin yeniden inşaası için gerekli sektörler de dahil temel hizmetlerin yaşadığı yıkımı da ortaya koydu.

Buna göre;

İnşaat kapasitesi yüzde 96,

Tarım üretimi yüzde 93,

İmalat sektörü yüzde 92,

Servis sektörü yüzde 76 azaldı.

Rapora göre Gazze’de İsrail'in Hamas ile savaşı öncesi de zayıf olan ekonomik hayat neredeyse tamamen durdu.

"GAZZE TAM BİR YIKIMA SÜRÜKLENDİ"

Rapor, “Askeri harekat benzeri görülmemiş bir insani, çevresel ve sosyal felakete yol açtı ve geri kalmış durumdaki Gazze'yi tam bir yıkıma sürükledi." diyor.

Yapılan tahmine göre, olası bir ateşkes sonrası Gazze’nin ekonomik verilerini 2022 yılı değerlerine ulaştırması 350 yıl sürebilir.

Bu hesap yapılırken Gazze ekonomisinin, 2007–2022 arasındaki ekonomik büyüme hızı baz alındı.

Raporda, İsrail’in 12 ayı aşan askeri harekatının Gazzeliler üzerinde yarattığı gelir kaybını “sarsıcı” olarak tanımlıyor.

HİJYEN SEKTÖRÜ ALTYAPISININ YÜZDE 59'U AĞIR HASAR ALDI

Raporda, 2024 Temmuz ayı sonuna kadar okul binalarının yüzde 88'inin hasar gördüğü, 36 hastaneden 21'inin hizmet dışı kaldığı ve 105 birincil sağlık tesisinden 45'inin faaliyet gösteremediği belirtildi.

BM’ye göre, Gazze ekonomisi, 7 Ekim öncesine kadar, 2023'ün ilk üç çeyreğinde yıllık yaklaşık yüzde 3 oranında daralıyordu. Savaşın başlaması sonrası 2023'ün tamamında yüzde 22,6 oranında daraldı ve bu düşüşün yüzde 90'ı dördüncü çeyrekte gerçekleşti.

UNCTAD raporuna göre, konut olarak kullanılan binaların yüzde 62’den fazlası hasar gördü veya yıkıldı.

Su, arıtma ve hijyen sektörü altyapısının yüzde 59'undan fazlası ağır hasar gördü.

"TOPARLANMAK ONLARCA YIL ALABİLİR"

BM’nin Eylül ayında uydu görüntülerine dayanan raporuna göre, Gazze'deki mevcut bina stokunun yaklaşık dörtte biri yıkıldı veya ciddi şekilde hasar gördü.

Binaların yüzde 66’lık bir kısmında da en azından bir miktar hasar var.

Shelter Cluster isimli Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu, 2014 savaşı sonrası yeniden inşa süreci göz önüne alındığında, Gazze'nin 7 Ekim sonrası yıkımda yeniden inşası 40 yıl sürebilir.

BM'ye göre yüzde 10'luk bir büyüme hızı yakalanması halinde dahi Gazze'nin ekonomik olarak toparlanması onlarca yıl alabilir.